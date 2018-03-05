هجوم مسلح يتسبب في اندلاع حريق في محل العاب نارية بعدن

تسبب هجوم مسلح قاده مسلحون يستقلون دراجة نارية فجر اليوم الاثنين، باندلاع حريق في محل الكترونيات والعاب نارية وسط مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان لـ"الصحوة نت" ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على المحل الذي يقع وسط مديرية الشيخ عثمان في الساعات الاولى من صباح اليوم، الامر الذي تسبب باندلاع النار داخل المحل وحدوث انفجارات ناتجة عن الألعاب النارية التي كانت مخزنة داخل المحل في حين لاذ المجهولون بالفرار.

وتشهد مدينة عدن انفلاتا امنيا هو الأكبر في تاريخها منذ تحرير المدينة من مليشيا الانقلاب