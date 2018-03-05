البيضاء.. مليشيات الحوثي ترتكب 140 انتهاكا بقرية الزوب خلال عام واحد

اتهمت منظمة «عين» لحقوق الإنسان أمس ميليشيات الحوثي الإيرانية بارتكاب أكثر من 140 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في قرية الزوب بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، خلال الفترة من مارس 2017م إلى مارس 2018م.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن جرائم الحوثيين تنوعت بين أعمال القتل والإصابات واستهداف المنازل الآهلة بالسكان بالقصف المتعمد بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتدمير بوابات حراسة المزارع وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والنزوح وإتلاف عشرات المزارع وتعطيل مصالح الناس وحرمانهم من مصادر رزقهم.

وأضافت أن سبعة مدنيين قتلوا بينهم ثلاثة مزارعين، فيما أصيب تسعة آخرون بينهم نساء، اثنتان منهن أصيبتا بإعاقتين دائمتين.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت 14 حالة نزوح لأسر استهدفت منازلها بشكل مباشر، و16 حالة اختطاف واعتقال تعسفي لمواطنين مدنيين بينهم عمال من محافظات أخرى يعملون في مزارع المنطقة، و23 انتهاكا لمنازل، وأضافت أنها وثقت ثمان حالات نهب مزارع مواطنين، و65 حالة إتلاف مزارع