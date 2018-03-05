مليشيا الحوثي تقصف قرى العود في الضالع بالمدفعية الثقيلة

أفاد مراسل "الصحوة نت" في الضالع إن / مليشيا الحوثي الانقلابية / المتمركزة في جبل السور بمديرية الشعر في محافظة إب، قصفت عشوائياً قرى عزلة الشرنمة بالعود في محافظة الضالع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما تسبب في حالة خوف وهلع في أوساط السكان.



ولم نتمكن من الحصول على معلومات حول ما اذا كان هناك ضحايا مدنيين سقطوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة بشكل عشوائي.



وما بين الحين والآخر تقصف مليشيا الحوثي القرى بالمدفعية الثقيلة وتستهدف كل التحركات على الأرض.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي بالأسلحة المتوسطة تشنه المليشيات الحوثية المتمركزة في عزلة العذارب بمديرية بعدان على مواقع الجيش الوطني في قطاع يبار.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد تلقت ضربات موجعة في عدد من جبهات الضالع في مواجهات عنيفة شهدتها الجبهات الأسبوع الماضي.

