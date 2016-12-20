صرواح: الجيش يكسر هجوماً للميليشيات الانقلابية ويقصف تجمعاتهم





دكت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع وتحصينات المليشيات التابعة للحوثي والمخلوع صالح في منطقة صرواح الواقعة بين صنعاء ومأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات في مناطق النصيب الأحمر وتباب الحماجرة وغرب سوق صرواح.

وأضاف المركز أن وحدات الجيش الوطني خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في أطراف منطقة صرواح بين صنعاء ومأرب، وأنها أفشلت هجوما للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش في صرواح وأجبرتها على التراجع والانسحاب.

*الصحوة نت | متابعة خاصة