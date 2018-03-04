رئيس إعلامية الإصلاح: علاقة التحالف بالشرعية مصيرية

قال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح الاستاذ / علي الجرادي/ إن علاقة التحالف بالشرعية علاقة مصيرية.

وأضاف "الجرادي" في تغريدة له على "تويتر"، أن ما يجمع الشرعية اليمنية ( رئيس وحكومة واحزاب) بالتحالف العربي علاقة مصيرية تقتضيها تحديات وجودية في مواجهة ايران ومخالبها في اليمن والخليج العربي.

وذكر "الجرادي" أن الشرعية ليست جزراً معزولة عن بعضها، مشيراً إلى أن هناك نقاش وتقويم مستمر.

وأوضح "الجرادي" في تغريدته أن قادة الرأي ووسائل الإعلام هم شهود الحقيقة وشهداء في مواجهة الإنقلاب.