مقتل 780 حوثياً في جبهة مقبنة بتعز خلال العام الماضي

أكدت مصادر عسكرية في محافظة تعز أن / مئات القتلى والجرحى / من مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا في جبهة مقبنة غرب المدينة.

وقال قائد جبهة حمير مقبنة العقيد/ مفضل الحميري / إن المليشيا تكبدت خلال العام الماضي 780 قتيلاً ومئات الجرحى, في جبهة مقبنة.

وأضاف العقيد "الحميري" أن المليشيا الانقلابية تتكبد الى جانب الخسائر البشرية في جبهة مقبنة خسائر مادية وإعطاب أطقم قتالية واستعادة عتاد وأسلحة مختلفة من خلال المعارك معها طيلة العام الماضي، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "26 سبتمبر" عن العقيد "الحميري".

وطالب قائد جبهة حمير مقبنة قيادة المحور والقيادة العسكرية بالالتفات لهذه الجبهة وتقديم المزيد من الدعم وإمدادها بالمزيد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والأطقم العسكرية, حتى تتمكن من تحرير المديرية من المليشيا الانقلابية.