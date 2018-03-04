حوثي يقتل 4 مدنيين ويصيب 3 آخرون في ريمة بسبب رفضهم أداء الصرخة

قالت مصادر محلية في محافظة ريمة إن / قتلى وجرحى مدنيون / سقطوا على يد مسلح حوثي في مديرية بلاد الطعام ظهر اليوم الأحد.
وأضافت المصادر أن مسلحاً حوثياً يدعى / أحمد علي العزب/، أطلق النار على مجموعة من سكان قريته، عقب خروجهم من صلاة الظهر ورفضهم لإداء الصرخة، ما أسفر عن مقتل 4 بينهم امرأة وأصيب 3 آخرون.
وأكدت المصادر أن المسلح المتحوث / العزاب/ عاد قبل أيام من دورات طائفية أقامتها مليشيا الحوثي.
أسماء القتلى..
1-محمد سعد عبدالله محمد راجح
2-راشد مهدي محمد صالح
3-باسم مهدي محمد صالح
4-هند حسن احمد عبدالله
أسماء الجرحى:
1-يونس مهدي محمد عبدالله
2-وليد عبده احمد الحداد
3-وضاح احمد العزب