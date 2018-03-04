حوثي يقتل 4 مدنيين ويصيب 3 آخرون في ريمة بسبب رفضهم أداء الصرخة

قالت مصادر محلية في محافظة ريمة إن / قتلى وجرحى مدنيون / سقطوا على يد مسلح حوثي في مديرية بلاد الطعام ظهر اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أن مسلحاً حوثياً يدعى / أحمد علي العزب/، أطلق النار على مجموعة من سكان قريته، عقب خروجهم من صلاة الظهر ورفضهم لإداء الصرخة، ما أسفر عن مقتل 4 بينهم امرأة وأصيب 3 آخرون.

وأكدت المصادر أن المسلح المتحوث / العزاب/ عاد قبل أيام من دورات طائفية أقامتها مليشيا الحوثي.



أسماء القتلى..

1-محمد سعد عبدالله محمد راجح

2-راشد مهدي محمد صالح

3-باسم مهدي محمد صالح

4-هند حسن احمد عبدالله

أسماء الجرحى:

1-يونس مهدي محمد عبدالله

2-وليد عبده احمد الحداد

3-وضاح احمد العزب