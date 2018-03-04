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نائب الرئيس يشدد على تعزيز سلطة النظام والقانون في المؤسسات والأجهزة الحكومية

الأحد 04 مارس 2018 08:07 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس يشدد على تعزيز سلطة النظام والقانون في المؤسسات والأجهزة الحكومية

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح / على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الحقوق وتنفيذ الواجبات وتعزيز سلطة النظام والقانون في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية.

وأكد نائب الرئيس خلال استقباله  اليوم وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة / نهال العولقي/ أكد على أهمية منع التجاوزات والاختلالات الإدارية وتنظيم الأداء في المعاملات الداخلية والخارجية.

بدورها أطلعت الوزيرة نائب الرئيس على جهود استئناف مهام فروع الوزارة في المحافظات المحررة ومختلف الأنشطة والقضايا ذات الارتباط بالوزارة.

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