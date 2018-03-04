المقدشي يترأس اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع ويشدد على ضرورة الجاهزية القتالية

شدد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن / محمد علي المقدشي/، شدد على أهمية الانضباط العسكري وتعزيز الالتزام بالمسئوليات لأداء المهام على أكمل وجه، ومعالجة المشكلات وضبط كل الاختلالات وعدم التساهل مع أي تقصير.

وأكد المقدشي في اجتماع برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي والبناء التنظيمي ومواصلة الجهود لاستكمال عملية اعادة بناء وتأسيس المؤسسة العسكرية واعادة بناء مؤسسات الجيش، والحفاظ على مستوى عال من الجهوزية، وأهمية التعاون وتنسيق الجهود بين الهيئات والدوائر والحيلولة دون حدوث أي تداخل في الصلاحيات والمهام.

وأشاد الفريق المقدشي بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في مختلف الجبهات، والتضحيات والبطولات التي يسطرها القادة والأبطال في سبيل استعادة اليمن وتحريرها من براثن الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تتلقى الانكسارات والهزائم على يد أبطال الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد معارك عنيفة شهدتها عدد من الجبهات أبرزها نهم وصرواح وتعز.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من صد أكبر هجوم للحوثيين على نهم واستعادت عدداً من المواقع.