الخارجية اليمنية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف دعم الحوثيين

جددت الخارجية اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف دعم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد وزير الخارجية / عبدالملك المخلافي/ على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف استمرار تصدير الاسلحة الايرانية للحوثيين باعتبار ذلك خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتسهم في استمرار الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ماثيو تويلر.

واعرب المخلافي عن دعم الحكومة اليمنية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مارتن جريفيثس، مشيراً إلى ان الحكومة دعمت من قبل جهود المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد لكن الحوثيين عملوا بكل السبل منع الوصول الى سلام مستدام.

وكشف الخلافي أن الحكومة سبق وأن وافقت على كل المقترحات التي قدمت ووقعت على مشروع حل تم التوصل اليه بعد مشاورات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بدولة الكويت ورفض الحوثيون التوقيع في الدقائق الأخيرة.