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مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان يعقد اجتماعا رؤساء الشُعب و أركان المحور

الأحد 04 مارس 2018 05:00 م الصحوة نت - متابعات
مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان يعقد اجتماعا رؤساء الشُعب و أركان المحور صورة الاجتماع

عقد مستشار قائد المحور العميد عبده فرحان، اليوم ، الاحد اجتماعا برؤساء الشُعب الإدارية، وأركان المحور، وذلك لمناقشة العمل الإداري في قيادة المحور.

وقال المركز الاعلامي لقيادة محور تعز، ان المستشار فرحان اطلع على آلية العمل الإداري في قيادة المحور، وكذا أبرز العوائق والتحديات التي تواجه سير العمل، مشددا على بذل و تكثيف الجهود، للإسراع في حل الإشكاليات الإدارية في المحور.

و أقر الاجتماع تشكيل لجان لمتابعة الجوانب المالية والإدارية، و كذا رفع خطة شهرية من قبل رؤوساء الشعب، فيما يخص برنامج عملهم الإداري.

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