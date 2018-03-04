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الافراج عن الزميلين المنيفي والعيسي بعد اكثر من عامين على الاختطاف

الأحد 04 مارس 2018 12:19 م الصحوة نت - خاص
الافراج عن الزميلين المنيفي والعيسي بعد اكثر من عامين على الاختطاف

افرجت مليشيات الحوثي الانقلابية ظهر اليوم الاحد، عن الزميل الصحفي عبدالله المنيفي المحرر بصحيفة الصحوة وموقع الصحوة نت وعن زميله حسين العيسي عقب اختطاف دام أكثر من عامين.

 

وأكد مروان نجل الزميل المنيفي لـ" الصحوة نت" خبر  افراج المليشيات عن والده وعن زميله حسين العيسي من احدى معتقلات مدينة ذمار قبل ساعات.

 

واختطفت مليشيات الحوثي الزميلين الصحفيين عبدالله المنيفي، وحسين العيسي من مدينة ذمار، في الـ18 من فبراير من العام 2016 ونقلتهما  الى مكان مجهول قبل ترحيلهما الى معتقلات بصنعاء.

وتواصل مليشيات الحوثي اختطاف أكثر من 14 صحفيا في العاصمة صنعاء منذ أكثر من ثلاث سنوات مع تعذيب نفسي وجسدي متواصل .

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