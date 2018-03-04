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قادة يمنيون وسعوديون يتفقدون سير المعارك في حجة

الأحد 04 مارس 2018 11:46 ص الصحوة نت - خاص
قادة يمنيون وسعوديون يتفقدون سير المعارك في حجة

 تفقد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح المواقع الأمامية في ميدي  برفقة قائد القوة 800في القوات المسلحة السعودية الشقيقة  العميد الركن ماجد الحربي.

واطلع اللواء صلاح برفقة العميد الحربي على المعارك الدائرة بميدي بين ابطال الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين وأحوال المقاتلين مشيداً بما يحققونه بمساندة التحالف من انتصارات كبيرة في وجه ميليشيا الانقلاب وما يسطرونه من ملاحم بطولية في وجه المليشيا الخائنة للوطن والأمة.



ونقل اللواء صلاح  تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح وتحيات قيادة القوات المشتركة لدول التحالف ، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كافة محافظات اقليم تهامة وكل اليمن.

ودعا اللواء صلاح كافة أبناء محافظات حجة والمحويت والحديدة وريمة وكل أبناء الوطن للانضمام للجيش الوطني الذي يعمل بكل قوة واخلاص على تخليص اليمن من كابوس الانقلاب وجرائمه التي أثقلت كاهل اليمنيين.

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