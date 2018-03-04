أركان حرب المنطقة الاولى: لم نسلم للانقلابين ونخوض حربا بلا هوادة ضد الإرهابيين

اكد أركان حرب المنطقة الاولى العميد الركن يحيى ابو عوجاء ان أبطال المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت صمدوا صمودا اسطوريا ومنقطع النظير في وجه الإنقلابيين في الأشهر الأول للإنقلاب حينما تساقطت المناطق العسكرية الواحدة تلو الأخرى ، مشيرا إلى ان أبطال المنطقة بقيادة اللواء الركن صالح طيمس يخوضون حربا بلا هوادة ضد العناصر الإرهابية .

وقال أبو عوجاء في تصريح صحفي إن المنطقة الاولى هي الوحيدة التي لم تسلم لا للإنقلابيين ولا للإرهابيين ولولا الله ثم ابطال المنطقة لكانت سيئون سقطت قبل المكلا عقب سقوط صنعاء ، مشير إلى أنهم يخوضون حربا مستمرة ضد الإرهابيين و كبدوهم هزائم متوالية وحافظوا على السلم والأمن الاجتماعيين ومؤسسات الدولة بالوادي والصحراء .

واضاف العميد ابو عوجا "قدمنا مئات الشهداء والجرحى وصمدنا وانتصرنا ، وكان للواء ١٣٥ مشاة ووحدات المنطقة بشكل عام بقيادة اللواء الركن عبدالرحمن الحليلي واللواء الركن صالح طيمس في مقدمة الصفوف يقودون المعارك والانتصارات ضد العناصر الإرهابية ".

.وتعهد العميد ابو عوجاء بمساندة الجيش للوحدات الأمنية للقبض على العناصر الإرهابية التي ارتكبت جريمة اغتيال نكراء بحق العالم الجليل الحبيب عيدروس بن سميط، مؤكدا العمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وكذا نائبه الفريق الركن علي محسن صالح بهذا الخصوص ، ومشيدا وبدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد العميد ابو عوجاء ان المنطقة كانت وما تزال الى اليوم عصية على الإرهاب والإرهابيين ، مشيدا بتعاون ابناء حضرموت الوادي والصحراء مع الجيش وحسهم الوطني الكبير باستقبالهم إخوانهم النازحين من كافة محافظات اليمن .

وأهاب العميد ابو عوجاء بكافة الإعلاميين والصحفيين في حضرموت وكل أنحاء اليمن الوقوف مع جانب الجيش في المنطقة الاولى ودعم صمود أبطاله وحملاته العسكرية ضد الإرهابيين.