أركان العسكرية السابعة: كتائب الموت الحوثية تحطمت على جبال نهم وجثثها بالعشرات

قال أركان حرب المنطقة السابعة العميد الركن / عبدالله معزب / إن ما يسمى بـ "كتائب الموث" التابعة للمليشيا الحوثية انتهت على مشارف جبهة نهم, وجثثهم بالعشرات متناثرة على الجبال والتباب.

وأكد معزب أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من قتل العشرات من عناصر المليشيا وغنموا أسلحتهم وأجهزتهم في جبهات نهم المختلفة, وخصوصاً في جبل الزلزال الذي تم استعادة السيطرة علية، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" عن العميد معزب.

وأضاف معزب "نحن على موعد مع النصر وتحقيق الحلم لأبنائنا في الأمن والأمان والاستقرار, والدولة الحديثة القادمة الوليدة من معاناة ابطالنا ورجالنا في الجيش الوطني".

واوضح أن مشاريع الموت ستنتهي على أيدي هؤلاء الابطال ونحن نغرس شجرة الحياة بينما هم – أي المليشيا- يغرسوا أشجار الشوك والموت.

وشدد على أن أبطال الجيش الوطني سيرفعون راية اليمن عاليا وسيخلد شهداء الثورة اليمنية وكل الشهداء الذين دافعوا عن مكتسبات الوطن، وستدفن مشاريع الموت والإمامة وأحفادها الجدد.

وكانت المليشيا الحوثية حاولت حشد أكبر عدد ممكن من عناصرها ومن أطفال المدراس الذين استطاعت أن تغرر بهم وزجت بهم في جبهات نهم ليلاقوا حتفهم على أيدي أبطال الجيش الوطني, مسنودين بمقاتلات التحالف العربي.

وشنت مليشيا الحوثي هجوماً هو الأعنف على مواقع الجيش في نهم وصرواح قبل أن تجبرها قوات الجيش على التراجع مخلفة العشرات من القتلى والجرحى.