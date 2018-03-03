عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين يصلون مستشفيات ذمار وإب

قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن أكثر من / 21 جثة حوثية / وصلت اليوم السبت مستشفى ذمار العام.

وحسب المصادر فإن عشرات الجرحى أيضاً وصلوا مستشفيات المدينة قادمون من محافظتي الحديدة وتعز.

وفي محافظة إب.. قال مصدر طبي إن / مستشفى الثورة / استقبل 6 جرحى وقتيلان من مليشيا الحوثي قدموا من جبهات الساحل الغرب.

وفي شأن متصل.. التقى عدد من / قيادات مليشيا الإنقلاب / بعدد من مشائخ ووجهاء مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب بعد سلسلة من الخسائر الميدانية المتلاحقة في مناطق حدودية بين محافظتي إب والحديدة.

مصادر مطلعة أفادت لـ"الصحوة نت" أن / مليشيا الإنقلاب / طالبت يوم أمس الجمعة من مشائخ مديرية مذيخرة خلال اللقاء بتجنيد عدد من شباب وأبناء المديرية للزج بهم في محارق الموت الحوثية بجبهات الساحل الغربي لمحافظة الحديدة.

وقال مصدر حضر اللقاء إن المليشيا قالت لهم بأن الخطر يقترب منهم بشكل كبير حيث لم يعد من فارق بينهم وبين قوات الجيش سوى 13 كيلو متر ـ قاصد تقدم القوات الحكومية بجبهتي حيس والجراحي.

وفي شأن آخر وبذات المحافظة.. وفي مديرية السياني جنوب مدينة إب أطلق مسلحو المليشيا الإنقلابية الرصاص على والد عريس وأفسدوا فرحة العرس حد قول عدد من الأهالي.

وأضاف الأهالي أن مسلحي الحوثي بمنطقة النجد الأحمر أطلقوا النيران على والد العريس الشاب توفيق ناجي هوشه وفرضوا مبالغ مالية عليهم متهمين إياهم بإطلاق الرصاص في العرس في الوقت الذي رفع العريس لافتات مطالبة بعدم إطلاق الأعيرة النارية في العرس.