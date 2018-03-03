مقتل طفلة على يد قناص حوثي شرق تعز

قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن طفلاً قتل على يد / مليشيا الحوثي الانقلابية / شرق المحافظة.

وأكدت المصادر أن الطفلة / غفران فيصل / (عامان) قتلت قنصاً على يد مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في تبة السلال.

وأوضحت المصادر أن / الطفلة غفران / تعرضت إلى رصاصة قناص في حيها السكني بمنطقة صالة شرق المحافظة ما أسفر عن وفاته على الفور.

وما بين الحين والآخر تشن / مليشيا الحوثي الانقلابية / قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية بالإضافة إلى قيامها بقنص عدد من المدنيين دون تمييز بين صغير أو كبير رجل أم امرأة.

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن مقتل وإصابة 39 مدنيًا ، بينهم نساء وأطفال في قصف مليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة تعز خلال شهر يناير الماضي.

ووفقًا لتقرير أعده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ، فإن "21 " مدنيًا بينهم 5 أطفال و 4 نساء قتلوا، فيما أصيب 72 مدنيًا بينهم 18 طفلًا و 10 نساء بينهم حالات خطرة.