مصرع أكثر من 15 حوثياً في تعز والجيش يتقدم غرب المدينة

قالت مصادر عسكرية في محافظة تعز إن / قوات الجيش الوطني / تمكنت اليوم السبت من احراز تقدم جديد غرب المدينة.

وأكدت المصادر مصرع أكثر من 15 حوثياً بينهم قيادي بارز جراء المواجهات التي دارت في الجبهة، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / عن المصادر.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت أمس الجمعة من تحرير تلال الردمة ونوبة الحصن والمجرجحة ومنطقة الأقحاف في عزلة القحيفة في مديرية مقبنة، كما تمكنت من تطهير مدرسة بلال بن رباح والتي كانت تعد المركز الرئيسي لقيادة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وتسعى مليشيات الحوثي الانقلابية لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها تواجه بمواجهة شرسة من قبل قوات الجيش.