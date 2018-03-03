احتجاجات في تعز ومأرب والجوف تندد بالانتهاكات ضد الصحافة في عدن (صور +فيديو)

ندد صحفيون يمنيون اليوم السبت في وقفات احتجاجية عدة في كل من تعز ومأرب والجوف، نددوا بالانتهاكات التي طالت عدداً من الصحفيين وسائل الاعلام في محافظتي عدت وحضرموت.

وعبر المحتجون عن تضامنهم مع الصحفي / عوض كشميم وفتحي بن لزرق / ومؤسسة الشموع وإذاعة بندر عدن جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الأسبوعين الماضيين.



المحتجون طالبوا الحكومة الشرعية والسلطات المحلية في محافظتي حضرموت وعدن بسرعة الإفراج عن الصحفي عوض كشميم الذي تعرض لاعتقال تعسفي وتوفير الحماية له ومحاسبة الجهة التي قامت باعتقاله وكذا توفير الحماية وسرعة التحقيق في التهديدات التي يتعرض لها الصحفي فتحي بن لزرق.

كما دعا المحتجون إلى توفير الحماية للصحفيين في مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم وإذاعة بندر عدن والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الهجومين الهمجيين الذين استهدفاهما وسرعة ضبط المتورطين في الجريمة وإنزال العقوبات بكل الجناة في هذه الجرائم طبقاً للقانون.



وعبر المحتجون عن أسفهم لما تقوم به بعض الجهات المحسوبة على الشرعية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام... مؤكدين أن الأسرة الصحفية ستصعد من فعالياتها حتى تتوقف كل أعمال البلطجة والهمجية والاستهتار بحرية الصحفي وحياته ووسائل الإعلام، وحتى تقوم الجهات المعنية بدورها في حماية الصحفيين وانتزاع حرية المختطفين لدى المليشيات الانقلابية بكل الوسائل المتاحة.



الوقفات الاحتجاجية حضرها عشرات الصحفيين والإعلاميين وجاءت استجابة لدعوة وجهتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أمس الجمعة.

