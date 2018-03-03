الجيش يدخل أولى مناطق مديرية "الملاجم" في البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت من استكمال تحرير مديرية ناطع شرق محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / وصلت اليوم أولى مناطق مديرية "الملاجم" وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد جبهة ناطع العميد / صالح عبدربه المنصوري / أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي استكملت تحرير سلسلة جبال الظهر الاستراتيجية آخر معاقل المليشيات الانقلابية في مديرية ناطع والمطلة على أشعاب فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم.

وذكر العميد المنصوري أن / قوات الجيش الوطني / تمكنت- أيضًا- من تحرير مثلث مفرق أعشار وتخوض- حالياً- معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية لاستكمال تحرير جبال القرحاء، أولى مناطق مديرية الملاجم ثالث مديريات محافظة البيضاء، ذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ عن العميد المنصوري.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات مركزة استهدفت تجمعات وآليات وتعزيزات للمليشيات وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح العميد المنصوري أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما وقع 12 عنصراً حوثيًا في الأسر لدى قوات الجيش، ناهيك عن خسائر المليشيات الكبيرة في المعدات.

وسيطرت قوات الجيش الوطني نارياً على الطريق الأسفلتي المؤدي إلى فضحة والرابط بين فضحه وعقبة القنذع بمديرية النعمان.

وتعد منطقة فضحة بمديرة الملاجم، حسب مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" تعد معسكراً استراتيجياً لمليشيا الحوثي، حيث تقوم بتدريب المئات وتكدس كميات كبيرة من السلاح.