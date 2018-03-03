المنطقة الأولى تؤكد متابعتها للتحقيقات الجارية حول اغتيال" سميط" وتعزي اسرته

قالت المنطقة العسكرية الأولى الواقع مقرها بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، "إنها تتابع باهتمام بالغ تحقيقات الأجهزة الأمنية المعنية بالمتابعة والتحري للوصول إلى الأيادي الآثمة والعناصر الإرهابية المتورطة في اغتيال الحبيب العلامة عيدروس بن سميط حتى ينالوا جزاءهم العادل.

وكان مسلحون اغتالوا الحبيب عيدروس بن سميط، عقب اقتحام بيته بجوار مسجد المحضار بمدينة تريم بحضرموت".

وبعث قيادة المنطقة الأولى في بيان لقائدها وقائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح محمد طيمس، بالتعازي إلى ذوي الحبيب ومحبيه.

وقالت "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة لقضاء الله وقدرة فقد تلقينا في قيادة المنطقة العسكرية الأولى نبأ استشهاد الحبيب العلامة عيدروس بن سميط الذي طالته اياد الغدر والخيانة ضحى يوم الجمعة المبارك.

وأضافت "إننا في قيادة المنطقة العسكرية الاولى نشاطركم المكم وحزنكم بهذا المصاب الجلل برحيله ونتقدم بتعازينا القلبية الحارة وبمشاعر المواساة والتعاطف الاخوية المخلصة"، سائلة المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.