شبوة.. قوات الأمن تباشر عملها في عسيلان عقب تسلمها المديرية من الجيش

تسلمت / قوات الأمن العام / صباح اليوم في مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة نقاط ومراكز الأمن العام من قبل الجيش الوطني الذي قام بتحريرها من ميلشيات الحوثي.

وبحسب مصدر محلي "للصحوة نت" فإن / الأجهزة الأمنية / التابعة لشرطة مديرية عسيلان تسلمت صباح اليوم النقاط والمراكز الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد اعادة ترتيب وضع الأمن العام في المديرية، وتسلمه لأطقم وعتاد عسكري وأمني من قيادة اللجنة الأمنية في المديرية.

وفي عملية التسليم أكدت قيادة شرطة مديرية عسيلان على فرض الأمن محذرة كل من تسول له نفسه الاخلال بالأمن والمساس بالمصالح العامة.