وسط تحذيرات من خطورتها.. مليشيا الحوثي تنظم دورات طائفية في محافظة حجة

تشهد محافظة حجة عمليات تغيير فكرية ممنهجة ذات طابع عنصري وطائفي بمختلف المستويات/ فمنذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية كثفت دوراتها الطائفية، وسط تحذيرات من مخاطرها المستقبلية على السلم والتعايش الاجتماعي.

و كشفت مصادر مطلعة في تصريحات "للصحوة نت" إن ميليشيات الحوثي الطائفية عملت ولاتزال تواصل عمليات التثقيف الطائفي لفئات المجتمع بشكل ممنهج ابتداء بمحاضن الأطفال وطلاب المدارس وصولا الى المغرر بهم في الجبهات وانتهاء بموظفي الدولة و قيادات السلطات المحلية بالمحافظة.

وقالت المصادر لـ"الصحوة نت" إن قيادات الميليشيات بالمحافظة فرضت في الآونة الاخيرة على موظفي القطاع العام حضور دورات تثقيفية طائفية على دفعات ، كما الزمت قيادات السلطات المحلية بالمديريات حضور تلك الدورات.

وحذرت المصادر من مغبة الصمت المجتمعي إزاء هذه الممارسات ، خاصة وأن تلك الدورات تتضمن مفاهيم عنصرية وطائفية المستمدة من ملالي ايران ، من شأنها زعزعة السلم الاجتماعي والتعايش بين أبناء المحافظة وتهدد مستقبل الأجيال.

وكانت المحافظة قد شهدت خلال السنوات الماضية عددا من الاحداث الانتقامية، أبرزها قتل الأبناء لآبائهم من قبل بعض المواطنين الذين غررت بهم الميليشيات ليعودوا منتقمين من ذويهم، وهو ما اعتبره مراقبون محليون نتيجة سريعة لهذه التعبئة الطائفية التي تعمل الميليشيات على شحن عناصرها بها.

