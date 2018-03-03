إصابة شخصين في هجوم نفذه مجهولون على اعتصام لموظفي شركة النفط في عدن

هاجم مسلحون مجهولون بلباس مدني صباح اليوم السبت خيمة اعتصام موظفو شركة النفط في مدخل مدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد .

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن المسلحين أطلقوا النار على العمال المعتصمين في محاولة لتمرير عدد من ناقلات نقل المشتقات النفطية المخالفة لبيعها للسوق السوداء .

وأضافت المصادر إن شخصين من المعتصمين الرافضين لخروج صهاريج المشتقات النفطية التابعة للقطاع الخاص من مديرية البريقة أصيبا بجروح خفيفة، جراء تعرضهم لإطلاق نار عشوائي من قبل المسلحين.

وكان مجموعة من المواطنين وموظفي شركة النفط، قد نفذوا اعتصامهم للضغط على شركة مصافي عدن معبرين عن رافضهم لخروج صهاريج المشتقات النفطية التابعة للقطاع الخاص والتي تستأجر خزانات منشأه مصافي عدن.

وتُعاني العاصمة المؤقتة عدن، من أزمة مشتقات خانقة منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر، حيث انعدمت المشتقات النفطية التي توفرها شركة النفط وبالسعر الرسمي، ليلجأو لشراء المشتقات النفطية التي يوفرها القطاع الخاص حيث يبلغ سعر (20 لتر) بنزين 6500 ريال