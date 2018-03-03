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مصرع قيادي حوثي برصاص بمديرية عتمة غرب ذمار

السبت 03 مارس 2018 11:55 ص الصحوة نت - متابعات
مصرع قيادي حوثي برصاص بمديرية عتمة غرب ذمار نقطة تابعة للمليشيات - ارشيف

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه ،مساء اليوم الجمعة ، برصاص مسلحين مجهولين في مديرية عتمة غرب محافظة ذمار.

ونقل موقع “سبتمبرنت” ان مسلحين اطلقوا النار على القيادي الحوثي والمكنى ” ابو رصاص”  مشرف المليشيا في عزلة الشرم بمديرية عتمة مما ادى الى مصرعه على الفور واصابة احد مرافقيه.

وتأتي هذه الحادثة كردة فعل على الممارسات التعسفية التي تنتهجها مليشيا الحوثي في المديرية بحق المواطنين من تشريد وملاحقات وفرض الجبايات ومداهمات للمنازل منذُ توقف المواجهات المسلحة التي شهدتها المديرية بين ابطال المقاومة الشعبية والمليشيا الانقلابية.

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