وزير الثروة السمكية: الإفراج عن 154 يمنياً كانوا محتجزين في إرتيريا

كشف وزير الثروة السمكية، فهد سليم كفاين، أن السلطات الأريترية أفرجت عن 154 صيادا يمنيًا كانوا محتجزين لديها استلمتهم السلطات اليمنية في رأس العاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن، مشيرا إلى أن أن احتجازهم هي مسألة تتعلق بالاصطياد.





وأشار وزير الثروة السمكية أن الحكومة اليمنية وعبر الطرق الدبلوماسية سوف تتواصل مع السلطات في أرتيريا لمعرفة احتجاز الصيادين عمل مجموعة من الإجراءات لعدم تكرار مثل الأمور مستقبلا.





وفيما يخص البحث عن المفقودين من غرقى السفينة الصغيرة، التي غرقت في البحر العربي على بعد 29 ميلا بحريا من جزيرة سقطرى أن علميات البحث جارية وتوقفت بسبب دخول المنطقة في المنخفض المداري، الذي يضرب سواحل سقطرى حاليا أشار كفاين إلى أن الأمل لا يزال قائما لانتشال المفقودين.





وأوضح وزير الثروة السمكية أنه تم القبض على ثلاث سفن تقوم بعملية الاصطياد غير القانوني في سواحل محافظة المهرة، جنوب شرق اليمن جرى التحفظ عليها في ميناء نشطون، وسيتم التحقيق معها لتحديد هوية هذه السفن، وما الدوافع التي جعلتها تقترب من السواحل اليمنية وتمارس نشاطا سمكيا في مياهنا اليمنية والإقليمية.





وكانت السفن الإيرانية تتوغل في المياه اليمنية بطريقة استفزازية بالقرب من جزيرتي عبد الكوري وسمحة جنوب غرب أرخبيل سقطرى في تعد صارخ على المياه اليمنية ومخالفة صريحة للقانون الدولي وممارسة الاصطياد غير القانوني والإضرار بالثروة البحرية في المياه الإقليمية لليمن.



