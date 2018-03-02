تحرير مواقع استراتيجية بنهم وقتلى وجرحى من المليشيا بينهم قيادات ميدانية

حققت قوات الجيش الوطني- اليوم الجمعة- تقدمًا جديدًا في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية وكبّدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني شنت- اليوم الجمعة- هجومًا عنيفًا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة "ميمنة الميمنة" شمالي مديرية نهم، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في سلسلة جبال الزلزال، وتواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المواقع شمال منطقة ضبوعة.

وأضافت المصادر " أسفرت المواجهات عن مقتل 13 من المليشيات بينهم اثنين من القيادات الميدانية البارزة، إلى جانب عشرات الجرحى"، مشيرةً إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقد ثابت لقوات الجيش.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات، وأسفر القصف المدفعي عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات ومنها: تدمير طقم قتالي ومصرع جميع من كانوا على متنه، إضافة إلى تدمير مخزن أسلحة تابع للمليشيات في شعب ضبوعة.