موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

تحرير مواقع استراتيجية بنهم وقتلى وجرحى من المليشيا بينهم قيادات ميدانية

الجمعة 02 مارس 2018 09:47 م الصحوة نت - متابعات
تحرير مواقع استراتيجية بنهم وقتلى وجرحى من المليشيا بينهم قيادات ميدانية

حققت قوات الجيش الوطني- اليوم الجمعة- تقدمًا جديدًا في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية وكبّدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني شنت- اليوم الجمعة- هجومًا عنيفًا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة "ميمنة الميمنة" شمالي مديرية نهم، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في سلسلة جبال الزلزال، وتواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المواقع شمال منطقة ضبوعة.

وأضافت المصادر " أسفرت المواجهات عن مقتل 13 من المليشيات بينهم اثنين من القيادات الميدانية البارزة، إلى جانب عشرات الجرحى"، مشيرةً إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقد ثابت لقوات الجيش.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات، وأسفر القصف المدفعي عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات ومنها: تدمير طقم قتالي ومصرع جميع من كانوا على متنه، إضافة إلى تدمير مخزن أسلحة تابع للمليشيات في شعب ضبوعة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى