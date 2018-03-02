التحالف اليمني يطلق تقريره السنوي الثالث ويطالب مجلس الامن بالضغط على المليشيا

اطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) ،اليوم ، على هامش انعقاد الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية ،تقريره السنوي الثالث حول حالة حقوق الانسان في اليمن للعام 2017.

واكد المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي ،ان حالة حقوق الانسان في اليمن دخلت مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد..مشيراً الى ان الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسما بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين .

وقال البذيجي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (رصد)بالتعاون مع منظمة (CISA)"ان التحالف وثق التقرير خلال الفترة من الفترة من 1 يناير الى 31 ديسمبر 2017 الانتهاكات في 20 محافظة ،مقتل(2260) شخص واصابة (2780) اخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الالغام وعمليات الاعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى ،بينهم (337) قتيلاً و(544)مصاباً من الأطفال و(140) قتيلاً و(283) اصابة من النساء و(128) قتيلاً و(179) مصاباً من المسنين".

وأضاف البذيجي "قتلت مليشيا الحوثي وصالح خلال العام2017 (1324)واصابت (2295)اخرين, بينما انفردت مليشيا الحوثي لوحدها خلال شهر ديسمبر من نفس العام بقتل(206) واصابة(227) اخرين .

وأشار الى ان اخطر المناطق اليمنية التي رصدها "تحالف رصد" وسجل فيها ارتفاعاً في ارتكاب الانتهاكات والتي كانت مسرحاً للصراع المسلح هي مناطق واسعة في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومارب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة.

وذكر ان العام 2017 شهد تزايداً في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية في عدد من المحافظات اليمنية كان ابرزها محافظات تعز واب وامانة العاصمة والضالع والحديدة وصعدة وعدن وشبوة والبيضاء..مشيراً الى ان تحالف الحوثي صالح مسؤولاً عن زراعة الالغام في عدد من المناطق اليمنية وبالمخالفة لحظر استخدام هذا السلاح المجرم في قوانين الحرب.

وأشار الى توثيق هجمات متكررة وعشوائية وغير متناسبة على عدد من الاحياء والتجمعات السكانية والاسواق التجارية والمناطق والاعيان والمنشئات المدنية في عدد من المحافظات اليمنية ابرزها محافظة تعز التي سقط فيها (341) قتيلاً والحديدة (92) قتيلاً وصعدة (84) قتيلاً ومارب (76) قتيلاً والضالع (64) قتيلاً وتوزع بقية الضحايا بين عدد من المحافظات..مؤكداً مسؤولية مليشيا الحوثي صالح على كثير من تلك الهجمات استخدمت فيها سلاح مدفعية الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وسلاح الدبابة وصواريخ (بي 10)ورشاشات متعددة العيارات والقدرات التدميرية.

وقال "وثق التحالف اليمني اغتيال(157) ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية ابرزها تعز بعدد(78) ضحية وحضرموت بعدد(27) ضحية وعدن بعدد(9) ضحايا واب بعدد(8)ضحايا وامانة العاصمة بعدد(7)ضحايا وشبوة بعدد(6) ضحايا وتوزع بقية الضحايا بين الضالع والبيضاء وصنعاء ومارب وعمران ولحج وذمار والجوف وابين".

وأضاف "رصد تحالف رصد اغتيال(80) من اجمالي الضحايا برصاص مجهولين في محافظات تعز وعدن حضرموت ومارب وامانة العاصمة (41)ضحية سجل مقتلهم على يد افراد تنظيمات متطرفة كالقاعدة في محافظات حضرموت وتعز وعدن وابين(36) سجل مقتلهم ضد مليشيا الحوثي وصالح وفي مناطق سيطرتهم"..مشيراً الى استهداف الاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان والمعارضين السياسيين وان جمالي الانتهاكات ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين بلغت نحو(1433).

ولفت البذيجي الى ان التحالف اليمني حقق في عشرات الوقائع المتمثلة بالإخفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي وما صاحبه من عمليات تعذيب اودت بوفاة عدد منهم..مشيراً الى انه وخلال فترة التقرير سجل اخفاء (615) من السكان واعتقال واختطاف (4392) بين المدنيين والسياسيين والنشطاء والمعارضين, واستوثق التحالف من عمليات تعذيب وحشية بحق(206) محتجزاً توفي منهم (27)معتقلاً في السجون والمعتقلات خصوصاً في محافظات اب وصعدة والحديدة وتعز والامانة وعدن, وسقوط (41)قتيلاً و(9)مصاباً من المعتقلين بسبب استخدامهم دروعاً بشرية من قبل الحوثيين.

وطالب مجلس الامن بالضغط على المليشيا بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن وخاصة القرار رقم 2216 والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان ،والوقف الفوري للهجمات العشوائية ضد السكان والاعيان المدنية، اولتوقف فورا عن زراعة الالغام بمختلف أنواعها ،والتوقف عن ممارسة كل الجرائم المتعلقة بالاغتيالات والتصفيات والاعدامات الميدانية وحماية الاطفال والنساء واطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفاً والمخفين قسرياً.