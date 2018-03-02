نائب الرئيس يشدد على ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الداعية "بن سميط"

شدد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن على ضرورة ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ " الحبيب عيدروس بن سميط" لينالوا جزاءهم.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الأحمر بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس للاطلاع على المستجدات وعلى تفاصيل جريمة اغتيال العلامة الحبيب عيدروس بن سميط.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، وجه الفريق محسن الوحدات العسكرية والأمنية بضرورة رفع الحس الأمني واليقظة العالية لإحباط المحاولات الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

واغتال مسلحون مجهولون اليوم الجمعة الحبيب عيدروس بن عبدالله بن سميط في منزله جوار مسجد المحضار في مدينة تريم شرق وادي حضرموت.