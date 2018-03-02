مستشفيات حجة تستقبل اكثر من ٢٠٠ قتيل وجريح من الميليشيات خلال أسبوع واحد

استقبلت مستشفيات محافظة حجة اكثر من مائتي قتيل وجريح من ميليشيات الحوثي خلال الاسبوع المنصرم ، قادمين من جبهات ميدي والساحل الغربي ونهم .

وقالت مصادر مطلعة لـ" الصحوة نت" بأن هيئة المستشفى الجمهوري ومستشفيات عبس والمحابشة اكتضت بجثث القتلى وعشرات الجرحى من الميليشيات الانقلابية ، اثر تلقيهم ضربات موجعة في الجبهات خاصة ميدي ، من قبل قوات الجيش الوطني والتحالف العربي .

كما شهدت معظم مديريات المحافظة عمليات تشييع كبيرة لقتلى ميليشيات الحوثي ، طيلة ايام الاسبوع ، وسط سخط كبير بين سكان المحافظة الذين اغرقتهم سياسات الانقلابيين في وحل الفقر والجوع والامراض لتكمل مسلسل القتل لابنائهم في حروبهم العبثية بالجبهات .

يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال قيادات ميليشيات التمرد بالمحافظة تواصل حملات التحشيد للجبهات والتي شهدت مطلع الاسبوع الجاري تدشينا جديدا بحضور ومشاركة قيادات انصار الرئيس السابق التي تدفع بعناصر المؤتمر لاحضان الميليشيات ، الامر الذي سيضاعف من حجم الفاتورة التي سيدفعها ابناء المحافظة من دمائهم .