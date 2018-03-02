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قائدالمنطقة الأولى يؤكد سعيه لضبط العناصرالارهابية وتحقيق الاستقراربحضرموت

الجمعة 02 مارس 2018 08:30 م الصحوة نت - متابعات
قائدالمنطقة الأولى يؤكد سعيه لضبط العناصرالارهابية وتحقيق الاستقراربحضرموت نائب الرئيس وقائد المنطقة الاولى - ارشيف

أكد قائد المنطقة الأولى اللواء الركن صالح طيمس سعي الوحدات العسكرية لضبط العناصر الإرهابية وتكثيف الحملات بالتنسيق مع أجهزة الشرطة وبما يحقق تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم بقائد المنطقة العسكرية الأولى للإطلاع على المستجدات وعلى تفاصيل الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت العلامة الحبيب عيدروس بن سميط.

وأكد نائب الرئيس خلال الاتصال على ضرورة ملاحقة الجناة وتعقب تلك العناصر الإرهابية لينالوا جزاءهم الرادع، موجهاً بضرورة رفع الحس الأمني واليقظة العالية لإحباط المحاولات الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

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