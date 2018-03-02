موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الاعلان عن حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الثانية لجرائم الانقلابيين بقرية الزوب بالبيضاء

الجمعة 02 مارس 2018 04:52 م الصحوة نت - البيضاء
الاعلان عن حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الثانية لجرائم الانقلابيين بقرية الزوب بالبيضاء

أعلن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق حملة الكترونية خاصة بإحياء الذكرى الثانية لجرائم المليشيات الانقلابية في منطقة الزوب بمديرية القريشية التابعة لقيفة بمحافظة البيضاء وسط البلاد .

وقال الناطق الرسمي للحملة الدكتور بدر صالح الزوبه  إن الحملة الالكترونية ستنطلق عصر غدا  السبت الموافق 3مارس 2018م  في الساعة الرابعة وستستمر ثلاثة ايام تحت هاشتاج:

#الزوب_الذكرى_الثانية_لجرائم_الانقلابيين

وتهدف الحملة إلى كشف الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية ولا زالت ترتكبها في حق أبناء هذه القبيلة التي رفضت الخضوع لها والانصياع لأوامرها .

 ودعا القائمون على الحملة  وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى التفاعل مع الحملة الإلكترونية، كما دعوا القنوات لتحميل الهاشتاج على قنواتهم حتى انتهاء الحملة .

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى