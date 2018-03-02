الاعلان عن حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الثانية لجرائم الانقلابيين بقرية الزوب بالبيضاء

أعلن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق حملة الكترونية خاصة بإحياء الذكرى الثانية لجرائم المليشيات الانقلابية في منطقة الزوب بمديرية القريشية التابعة لقيفة بمحافظة البيضاء وسط البلاد .

وقال الناطق الرسمي للحملة الدكتور بدر صالح الزوبه إن الحملة الالكترونية ستنطلق عصر غدا السبت الموافق 3مارس 2018م في الساعة الرابعة وستستمر ثلاثة ايام تحت هاشتاج:

#الزوب_الذكرى_الثانية_لجرائم_الانقلابيين

وتهدف الحملة إلى كشف الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية ولا زالت ترتكبها في حق أبناء هذه القبيلة التي رفضت الخضوع لها والانصياع لأوامرها .

ودعا القائمون على الحملة وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى التفاعل مع الحملة الإلكترونية، كما دعوا القنوات لتحميل الهاشتاج على قنواتهم حتى انتهاء الحملة .