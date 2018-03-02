قوات الجيش الوطني تقتحم مديرية أرحب وتسيطر على مواقع ومقتل قيادات حوثية

اقتحمت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة مديرية ارحب شمال شرق صنعاء وتخوض معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية الايرانية.

وقال موقع الجيش الوطني نقلا عن مصادر عسكرية، ان الجيش الوطني تقدم اليوم الى منطقة هران ارحب وسيطر على مواقع حاكمة على الطرق المؤدية الى محاظة الجوف ارحب، ونهم ارحب.

وافاد المصدر ان الجيش الوطني تمكن من قتل 3 قيادات حوثية و17 من مرافقيهم خلال المعارك التي بدات في منتصف ليل الجمعة.

وقال المصدر ان عناصر المليشيا فرت من مواقعها أثناء الهجوم في اتجاه العاصمة صنعاء تاركين ورائهم الكثير من القتلى والعتاد .

مؤكدا ان المعركة مستمرة حتى كتابة الخبر ،وسط تقدمات كبيرة يحرزها الجيش وان الساعات القادمة مليئة بالكثير من المفاجئات .