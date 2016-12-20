الجبير: النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا

حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير النظام السوري مسئولية المآساة في سوريا.
وقال الجبير في تغريدات عبر صفحته بتويتر بأن النظام السوري وجه جيشه -الذي كنّا نفتخر فيه كعرب في الدفاع عن العروبة- ليصوب سلاحه نحو قتل الشعب.
وأكد الجبير أن النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي رفض الحل السياسي والقرارات الدولية.
وحذر وزير الخارجية السعودي من استمرار القتل والتشريد والظلم إن لم يتم إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية.