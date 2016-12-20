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الجبير: النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا

الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 11:26 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الجبير: النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا وزير الخارجية السعودي


حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ‏النظام السوري مسئولية المآساة في سوريا⁩.


وقال الجبير في تغريدات عبر صفحته بتويتر بأن النظام السوري وجه جيشه -الذي كنّا نفتخر فيه كعرب في الدفاع عن العروبة- ليصوب سلاحه نحو قتل الشعب.


وأكد الجبير أن ‏النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي رفض الحل السياسي والقرارات الدولية.


‏وحذر وزير الخارجية السعودي من استمرار القتل والتشريد والظلم إن لم يتم إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية.

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