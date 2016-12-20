الجبير: النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا





حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ‏النظام السوري مسئولية المآساة في سوريا⁩.





وقال الجبير في تغريدات عبر صفحته بتويتر بأن النظام السوري وجه جيشه -الذي كنّا نفتخر فيه كعرب في الدفاع عن العروبة- ليصوب سلاحه نحو قتل الشعب.





وأكد الجبير أن ‏النظام السوري هو من أدخل المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي رفض الحل السياسي والقرارات الدولية.





‏وحذر وزير الخارجية السعودي من استمرار القتل والتشريد والظلم إن لم يتم إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية.