البنك المركزي ينفي أنباء تأجيل الوديعة ويكذب اخبار تتحدث عن نقل نشاطه من عدن

نفى البنك المركزي اليمني صحة الاخبار التي تتداولها بعض وسائل الاعلام، عن تأجيل الوديعة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، والأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط وعمل البنك من مركزه الحالي في مدينة عدن، مؤكدا أنه أصبح يمارس دورة بكل كفاءة واستقلاليه.

وقال المركز الاعلامي للبنك، إن تلك الأخبار الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكمن العداء والحقد على الشعب اليمني بكامله دون تفريق كون الأمر متعلق بالاقتصاد والذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور، مشيرا الى أن الحقيقة هي الحرص الشديد على سرعة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة وأن التوقيع سوف يتم خلال الأسبوع القادم وبحضور كافة وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة.

ولفت الى عقد جلسة المباحثات بين البنك المركزي اليمني بقيادة محافظ البنك الدكتور محمد منصور زمام ووزير المالية في المملكة العربية السعودية الذى عبر عن تطلعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها فى الأسبوع القادم ليتسنى لوزارة المالية سرعة توريد المبلغ للجهة التي تنص عليها الوثيقة.

وقال إن الفريق الفني والمشكل من قبل البنك المركزي اليمني برئاسة الدكتور خالد العبادي وكيل البنك المركزي لقطاع العلاقات الخارجية وفريق وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي أوشك من إنهاء كافة الترتيبات

وناشد المركز كل اليمنيين صحفيين وغيرهم الى ضرورة توخي دقة الأخبار وخاصة في الشأن الاقتصادي والمصرفي كون الأخبار الكاذبة تعد جريمة أما التشكيك في الإجراءات المصرفية في الوقت الحالي فإنها جريمة أكبر كون الأمر اليوم متعلق بتفعيل إجراءات البنك المركزي اليمني بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية والتي صنفتها الأمم المتحدة كأخطر أزمة إنسانية في الوقت الحاضر.

كما دعا المركز جميع اليمنيين عدم الانجرار خلف هذه الأخبار العارية عن الصحة وأن البنك المركزي وقيادته مستعدين للرد على أي استفسار.