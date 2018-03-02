مصرع 120 حوثياً في الساحل الغربي

قالت مصادر عسكرية إن عشرات الحوثيين قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي.

واعلنت مصادر عسكرية وطبية يمنية ( حسب ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية) مقتل أكثر من 120 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وأوضحت المصادر أن معظم القتلى من ميليشيا الحوثي الإيرانية سقطوا بالغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في زبيد وأطراف الجراحي والتحيتا، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.

وقصفت مقاتلات التحالف، تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيا وتقع شرق الجراحي، كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي.