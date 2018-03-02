موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مصرع 120 حوثياً في الساحل الغربي

الجمعة 02 مارس 2018 02:41 ص الصحوة نت - صحف
مصرع 120 حوثياً في الساحل الغربي

قالت مصادر عسكرية إن عشرات الحوثيين قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي.

واعلنت مصادر عسكرية وطبية يمنية ( حسب ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية) مقتل أكثر من 120 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وأوضحت المصادر أن معظم القتلى من ميليشيا الحوثي الإيرانية سقطوا بالغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في زبيد وأطراف الجراحي والتحيتا، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.

وقصفت مقاتلات التحالف، تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيا وتقع شرق الجراحي، كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى