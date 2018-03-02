الحوثيون يتاجرون بمعاناة المواطنين.. ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في صنعاء بشكل جنوني

تشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن مادة الغاز المنزلي اختفت بصورة مفاجئة من أغلب محلات البيع، فيما ارتفع قيمة الاسطوانات بشكل جنوني وصلت الإسطوانة الواحدة إلى قرابة سبعة آلاف ريال.

وسبق وأن اتهمت السلطات المحلية في محافظة مأرب مليشيا الحوثي بالمتاجرة بمعاناة الموطنين في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن سعر الغاز ثابت بشكل رسمي ولا يتجاوز سعر الإسطوانة (1300) ريال، يضاف لها أجور النقل.

وشوهدت طوابير طويلة في العاصمة صنعاء بحثاً عن مادة الغاز التي اختفت بصورة مفاجئة ما يضاعف من الأزمة الإنسانية التي يعشها سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأعلنت مليشيا الحوثي بصورة رسمية رفع سعر الغاز المنزل، حيث قالت إنها أنها ستوفّر كميات كبيرة من مادة غاز الطهي ابتداء من الخميس بسعر ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة.