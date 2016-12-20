صحفيو "سبأ" المفصولون يناشدون الحكومة الشرعية صرف مرتباتهم





ناشد الصحفيون العاملون في وكالة الانباء اليمنية (سبأ) رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر صرف مرتباتهم الموقوفة منذ سبتمبر 2015 إثر القرارات التعسفية بوقف مرتباتهم وفصلهم من الوظيفة العامة من قبل جماعة الحوثي.





وطالب الصحفيون الحكومة الشرعية سرعة ترتيب اوضاعهم نظرا لمعاناتهم التي يواجهونها جراء تلك الاجراءات التعسفية والانتهاكات والملاحقات من قبل الجماعة الانقلابية التي استولت على مؤسسات الدولة من ضمنها المكتب الرئيسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في صنعاء.





ويعاني الصحفيون المفصولون من أوضاع معيشية صعبة تتطلب تحركا عاجلا من قبل الحكومة الشرعية كونهم ملاحقين ومشردين خارج البلد.





وحثوا الحكومة سرعة الاستجابة لمطالبهم لاسيما وانهم يدفعون ثمن مواقفهم الرافضة للانقلاب على الحكومة الشرعية ، حيث قامت جماعة الحوثي بإعلان فصل 39 صحفيا من وظيفتهم ونشر اسمائهم في وسائل الاعلام الرسمية التي يسيطرون عليها الانقلابيون.