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عسيري:الأسلحة التي تم قصفها كانت متجهة للحوثيين في محافظة تعز

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 04:45 م الصحوة نت – وكالات
عسيري:الأسلحة التي تم قصفها كانت متجهة للحوثيين في محافظة تعز

قال اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية إن القافلة التي تم قصفها في محافظة إب كانت تحمل ذخيرة وإمدادات أخرى والتي كانت متجهة إلى قوات تابعة للحوثيين والقوات المتحالفة معهم قرب مدينة تعز.

وأضاف عسيري أن الهجوم وقع في نحو الثانية من صباح يوم الاثنين مشيرا إلى أن هناك شبكة ضخمة لتهريب تلك الأسلحة تنتقل من مكان إلى آخر.

وأكد عسيري أن التحالف العربي كان يتعقب المليشيات الحوثية اثناء نقلها الإمدادات العسكرية وعندما توقفوا في منطقة الكتيبة 55 التابعة للحرس الجمهوري هاجمناهم أثناء الليل، موضحاً أن ذلك كان في وقت متأخر للغاية من الليل حيث لم يكن قرب تلك المركبات سوى المهربين والمتمردين الحوثيين.

وأضاف عسيري من الممكن أن هذه الشاحنات كانت تحمل الوقود إلى جانب الذخيرة والأسلحة.

وكانت مصادر صحفية أكدت مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا في غارة جوية شنتها قوات التحالف العربي على شاحنات تابعة للمليشيات التابعة للحوثي والمخلوع صالح في الطريق التي تربط مديرية يريم في محافظة إب بعاصمة المحافظة.  وقال مصدر طبي  أن ما لا يقل عن 11 شخصا آخر أصيبوا في الهجوم.     


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