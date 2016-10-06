وزير الاعلام يستقبل السفير السعودي لدى اليمن

استقبل وزير الاعلام معمر الارياني اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد ال جابر.

وخلال اللقاء جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجال الصحافة والاعلام و تعزيز التعاون والتواصل الإعلامي لما يخدم قضايا الشعبين الشقيقين.

أكد اللقاء على أهمية توافق الخطاب الاعلامي لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية والتحديات التي تواجه الأمة العربية .. وضرورة ان يجسد الاعلام إرادة القيادة السياسية في البلدين الشقيقين من خلال سياسات عملية تخدم الأجيال المقبلة.

و عبر وزير الاعلام عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة العظيم على المواقف الإنسانية والعروبية تجاه اليمن قيادة وحكومة وشعباً.

وقال الارياني ان " استضافة المملكة لأكثر من اثنين مليون عامل في مختلف المجالات كان عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد اليمني ومنعه من الانهيار وايضاً السماح لأكثر من خمسمائة الف يمني بتصحيح أوضاعهم والسماح لهم بالعمل كان له عظيم التقدير عند الشعب اليمني".

واثني على الجهود التي يبذلها السفير السعودي لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها.

وأكد الوزير الارياني الدور الرائد الذي تقوم به المملكة من خلال وزارة الثقافة والاعلام السعودية التي قدمت كل التسهيلات والاستضافة للمؤسسات الإعلامية اليمنية.

من جانبه عبر سعادة السفير السعودي عن سروره بهذا اللقاء.. مؤكداً ان التوجيهات السامية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد تؤكد على ضرورة دعم القيادة الشرعية لليمن وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة حتى تعود الحكومة الشرعية وتنعم اليمن بالأمن والاستقرار .