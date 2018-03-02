الجيش الوطني ينعي استشهاد العقيد "عبدالقادر مريط"

نعت دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني ، الخميس العقيد الدكتور/ عبدالقادر مريط / ركن التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية السابعة الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في ميادين الشرف والكرامة والعزة والحرية والتضحية في جبهة نهم .

وأكد بيان النعي، حسب موقع الجيش، أكد أن الشهيد العقيد مريط كان من أصحاب المواقف الوطنية النبيلة, قضى حياته في خدمة الوطن, وحياته مليئة بالأدوار الوطنية والنضالية في الجيش وخاصة ما قدمه الفقيد في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

وعدد البيان مناقب الشهيد البطولية في الدفاع عن دينه ووطنه وأمته ، مؤكداً أنه لاقى ربه شهيداً في الميدان مقبلاً غير مدبر راضياً مقتنعاً بما يقوم به من واجب ضد أعداء الوطن والحرية والكرامة ملتحقاً بمن سبقه من الشهداء الأبطال.

وعبر البيان عن أحر التعازي وعميق المواساة لأسرة الشهيد, سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.