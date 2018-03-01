بينهم قيادي بارز.. مصرع خبراء في صناعة الألغام والمتفجرات بصعدة

قالت / مصادر عسكرية / إن خبراء في صناعة الألغام والمتفجرات لقوا مصرعهم في محافظة صعدة اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع الغام في جبهة المليل بمديرية كتاف شمالي صعدة.

وأوضحت المصادر أن 7 من الخبراء لقوا مصرعهم، بينهم القيادي الميداني البارز المدعو / قاسم حسين المزيجي/.

ويعد القيادي "المزيجي" أحد خبراء المليشيات في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في كتاف البقع، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / عن المصادر.

وقال أركان حرب لواء الفتح العقيد / علي صالح الحميدي / إن مليشيا الحوثي تحاول إعاقة تقدم الجيش الوطني من خلال زراعة الألغام، إلا أن الفريق الهندسي التابع لقوات الجيش الوطني وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية تغلب على هذه المحاولات اليائسة ولن تثنيه الألغام والعبوات عن خططه المرسومة.

وذكر "الحميدي" أن طيران التحالف العربي استهدف بحوالي 9 غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة شمالي صعدة.

وأسفرت الغارات عن تدمير آلية قتالية لمليشيا الحوثي ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً جديداً في صعدة وتتمركز في ثلاث جبهات قتالية.

وسبق وأن أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني بصدد فتح جبهات قتال جديدة في صعدة "معقل مليشيا الحوثي" وذلك في إطار خطة عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".