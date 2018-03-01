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معارك ضارية في الضالع ومدفعية الجيش تدك تجمعات الحوثيين بالتهامي ونجد القرين

الخميس 01 مارس 2018 09:45 م الصحوة نت - خاص
معارك ضارية في الضالع ومدفعية الجيش تدك تجمعات الحوثيين بالتهامي ونجد القرين

أفاد مراسل "الصحوة نت" في الضالع نقلاً عن مصادر عسكرية قولها "إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا اليوم الخميس في اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الوطني".

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت في يعيس شمال مريس ولا تزال مستمرة (مساء الخميس) وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وأكدت المصادر أن / مدفعية الجيش الوطني / استهدفت تجمعات الانقلابيين في التهامي ونجد القرين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن / آلية للميليشيات الانقلابية / شوهدت وهي تحترق بالقرب من محطة المسيلة عقب استهدافها من قبل مدفعية الجيش.

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