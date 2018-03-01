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مقتل 18 حوثياً في البيضاء والجيش يحرر مواقع جديدة بناطع

الخميس 01 مارس 2018 09:03 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل 18 حوثياً في البيضاء والجيش يحرر مواقع جديدة بناطع صورة إرشيفية

قالت مصادر عسكرية إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا في تجدد الاشتباكات في محافظة البيضاء مع قوات الجيش الوطني.

وأكدت المصادر أن 18 حوثياً قتلوا فيما أصيب آخرون في تقدم للجيش الوطني اليوم الخميس في مديرية ناطع.

وتمكنت / قوات الجيش /  من مواقع جبل الحمراء شمال وشمال غرب منطقة اعشار والتباب المجاورة لها وجبل وشعب صوران الواقع جنوب غرب اعشار وطهروها بالكامل من المليشيات الانقلابية.

واستهدفت / مقاتلات التحالف العربي / عربة bmb تابعة لمليشيا الحوثي غرب جبل الظهر بجبهة ناطع.

ويعد جبل الحمراء من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيه الميليشيا ويمتاز بوعورته وتحصيناته القوية، ومن خلاله والمواقع المحررة اصبح الجيش الوطني والمقاومة يسيطران ناريا على بعض طرق الامداد للمليشيات، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أولى مناطق مديرية الملاجم، وذلك بعد تحريرها لعدد من المواقع المطلة على المنطقة.

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