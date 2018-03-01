الحوثيون يختطفون ثلاثة قضاة بصنعاء ويعتدون عليهم بالضرب داخل مكتب النائب العام

قالت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء إن / مليشيا الحوثي الانقلابية / اختطفت ثلاثة قضاة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأضافت المصادر أن / مليشيات الحوثي الانقلابية / اختطفت القاضي "رمزي الشوافي"، رئيس نيابة الأموال العامة الثانية لمكافحة الفساد، والقاضي حميد حبيش، وكيل نيابة المخالفات، والقاضي عبدالله مكرح عضو النيابة العامة، وذلك حسب ما نقله موقع "العاصمة أونلاين".

وأكدت المصادر أن اعتداء ميليشيات الحوثي على القضاة جاء "أثناء توجههم إلى عدن" لترتيب سفر القاضي حميد حبيش، الذي يعاني من مرض السرطان، وحالته حرجه، ولديه عودة إلى القاهرة، لاستكمال العلاج الكيماوي الغير متوفر بصنعاء.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي اقتادت القضاة المذكورين إلى مكتب النائب العام المعين من قبل الحوثيين المدعو "ماجد الدربابي، مصحوبين بحراسة مشددة، ومن ثم اعتدوا بالضرب عليهم داخل مكتب النائب العام، والذي وجه بسجنهم.