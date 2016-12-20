الزياني: نساند جهود الرباعية من أجل حث الأطراف على العودة إلى المفاوضات

قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: "إن دول مجلس التعاون تساند جهود اللجنة الرباعية من أجل حث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام الشامل في الجمهورية اليمنية”.





وأشادت دول مجلس التعاون بما تضمنه البيان من أن المبادرة المقترحة من الأمم المتحدة ستكون أساسًا لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، وفق المرجعيات المعتمدة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.



وأعرب مجلس التعاون عن ترحيبه بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية لإحلال السلام في اليمن، الذي عُقد في الرياض بحضور وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بمشاركة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.



وأوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تؤكد دعمها ومساندتها لليمن الشقيق، وهي تأمل أن تسفر جهود اللجنة الرباعية عن وقف لإطلاق النار في اليمن، واستئناف مفاوضات السلام، وإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني في جميع المحافظات للتخفيف من معاناته.