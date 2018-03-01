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مصرع 5 حوثيين وجرح آخرين في مواجهات مع الجيش غرب تعز

الخميس 01 مارس 2018 07:12 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع 5 حوثيين وجرح آخرين في مواجهات مع الجيش غرب تعز

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب المحافظة؟

وأكدت المصادر أن خمسة من عناصر /  مليشيات الحوثي الانقلابية / قتلوا فيما جرح آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش في البركنة والمضابي و جبل العويد بجبهة مقبنة، غربي المحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتدور مواجهات متقطعة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات تعز.

وفي سياق آخر.. أعدمت مليشيا الحوثي المتحوث / فؤاد علي ثابت/، بعدة طلقات في الرأس، وذلك على خلفية ما وصفته المليشيا بالخيانة.

 

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