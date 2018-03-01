الخطوط الجيبوتية تُعلن تسيير رحلات أسبوعية إلى مطار عدن

أعلنت الخطوط الجيبوتية عن تسيير رحلات أسبوعية من وإلى مطار العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش سفير اليمن لدى جيبوتي /عبدالله السقطري / اليوم مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الجيبوتية عبدالرحمن علي الترتيبات التي تقوم بها الشركة لتسيير رحلاتها إلى مطار عدن الدولي خلال الأسبوع القادم.

وأبدى المسئول الجيبوتي استعداد الشركة لوضع أسـعار تنافسـية بالإضافة إلى الاستعداد لنقل المواد الإغاثية والدواء إلى كافة المطارات اليمنية إذا طلبت منها الحكومة اليمنية ذلك ووفقا للجوانب الإجرائية المتبعة مع التحالف.

وأكد أن الشركة ستقوم بتسيير رحلاتها إلى مطار عدن نهاية الأسبوع القادم بمعدل رحلة كل أسبوع.

ويعاني اليمنيون المسافرون إلى الخارج بصورة دائمة من قلة محدودية الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية.