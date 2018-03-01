مصر تعلن استعدادها تخصيص جناح لعلاج الجرحى اليمنيين

ابدى وزير الصحة والسكان المصري الدكتور احمد راضي استعداد جمهورية مصر، لتخصيص جناح مخصص لعلاج الجرحى اليمنيين في مستشفى دار الشفاء تسهيلاً عليهم ولتوفير المشقة .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم مع راضي لبحث التعاون المشترك ومجالات التنسيق وتفعيل العلاقات الطبية والصحية بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء اثنى الوزير باعوم على ما تقدمه مصر من دعم ومساندة لليمن في المجالات الإنسانية والطبية، ومنها إرسال اللقاحات والامصال ضد لدغة الثعبان وضد عضة الكلب إلى اليمن بالاضافة إلى زيادة المنح العلاجية للمرضى اليمنيين بالمستشفيات المصرية، مشيدا بتفاعل الجانب المصري بتلبية وتوفير كل ما تقدم به الجانب اليمني من طلبات ومساعدات طبية وإنسانية.