رئيس الوزراء يتعرض لوعكة صحية عارضة ورئيس الجمهورية ونائبه يطمئنون على صحته

اطمئن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح على صحة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر جراء تعرضه لوعكة صحيه عارضه.

وتمنى الرئيس لرئيس الوزراء موفور الصحة والسلامة ليعاود نشاطه والاضطلاع بمهامه وواجباته الوطنية الجسيمة تجاه وطنه ومجتمعه.

واشاد الرئيس خلال الزيارة لرئيس الوزراء بمقر إقامته بالجهود الدؤوبة التي بذلها في سبيل تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات واستتباب أمن واستقرار البلد مع كل القوى الخيرة من ابناء اليمن الذين يجترحون المأثر ويسطرون البطولات لدحر قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الايرانية بدعم واسناد الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



